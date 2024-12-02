Samsun'da ikinci el eşya satıcısından 60 bin liralık mobilya hırsızlığı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki ikinci el mobilya eşyası satan bir işyerinde meydana gelen olayda, kendiside ikinci el eşya satışı yapan K.K., bir başkasına ait ikinci el mobilya satan işyerinden 60 bin lira değerinde hırsılık gerçekleştirdi.
Durumu fark eden iş yeri sahibi durumu polise haber verdi.
TUTUKLANDI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı işi yapan K.K.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Çalıntı mobilyalar ile yakalanan K.K. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilirken, nöbetçi mahkemeye ifade veren K.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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