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Samsun'da ikinci el eşya satıcısından 60 bin liralık mobilya hırsızlığı

Samsun'da ikinci el eşya satıcısından 60 bin liralık mobilya hırsızlığı Kendisi gibi ikinci el eşya satışı yapan bir iş yerinden 60 bin liralık hırsızlık yapması üzerine polis ekiplerince düzenlenen çalışmalar ile yakalanan K.K., tutuklandı.