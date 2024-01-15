Samsun'da internet dolandırıcıları paketlendi! Samsun, Mersin, Adana ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden 18 kişiyi 4.6 milyon lira dolandıran 4 kişi gözaltına alındı.

İHA

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma ve benzeri yöntemlerle farklı illerde 18 vatandaşı toplamda 4 milyon 672 bin 167 TL dolandıran şüpheliler; Mersin, Adana ve Malatya'da enselendi.

Cuma günü sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 şüpheli serbest bırakıldı

Şahıslara ait dijital materyallere el konuldu. 9 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Adana'da yakalan İ.G. ve M.T., Mersin'de yakalanan N.D. ve T.D. ile Samsun'da yakalanan S.K., polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)