Samsun’da, Iraklı doktoru 'istihbaratçıyız' diyerek dolandırdılar

Atakum ilçesinde kendilerini 'istihbaratçı' olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, Irak uyruklu Türk vatandaşı Alaa Hattab’ın 125 bin Türk lirasını ve 7 bin 500 dolarını çaldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Irak asıllı Türk vatandaşı Diş Hekimi Alaa Hattab (56), telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Kendisini ‘Türk istihbaratçısı’ olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şahıs, filmleri aratmayacak bir senaryo ile işe koyuldu.

Hattab’a telefonda, "Türk vatandaşı olmuşsun. Evine dön. Senin emniyetin ve Türkiye istihbaratı için önemli. Ben Ankara'dan görevlendirildim. Samsun'da savcıyım. Kimlik bilgilerin terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. DEAŞ terör örgütüne kaydın yapılmış. Eşini yanına al, telefonunu de açık bırak. Evinizde oturun, çocukları da okula göndermeyin. Sizin emniyetiniz için. Sen de Türk vatandaşı oldun, bize yardım edin. Paranız ve değerli eşyalarınız varsa yakaladığımız terör örgütü ile parmak için araştırması yapacağız.” dedi.

“POLİS MERKEZİNE GİDEBİLİRSİN AMA TELEFONUNU KAPATMA”

Hattab’ın, “Telefonla görüşüyoruz. Size nasıl inanacağım. Polis merkezine gitmek istiyorum.” demesi üzerine dolandırıcılar, "Polis merkezine gidebilirsin ama telefonunu kapatma." şeklinde yanıt verdi.

Hattab, telefonu açık olarak polis merkezine gitti.

TELEFONU POLİS MEMURUNA VERDİ

Telefonun diğer ucundaki dolandırıcı, Hattab’a telefonu polis memuruna vermesini söyledi. Dolandırıcı polis memuruna, "Ben Göç İdaresinde çalışıyorum. Yanınızdaki yabancı uyruklu şahsın yanımıza gelmesi gerekiyor. Göç İdaresinin adresini bir kağıda yazıp kendisine verir misin?" dedi.

“NOTTA ŞİFRE VAR”

Polis memuru da bir adresi yazıp Hattab’a verdi. Dolandırıcı, "Polisin sana verdiği notta şifre var. Polis veya istihbaratçı sorarsa bu notu gösterirsin." diye güven vermeye çalışırken Hattab, şahıslara güvenmediğini söyledi.

SAMSUN ADLİYESİ’NE YÖNLENDİRDİLER

Dolandırıcılar, Hattab’ı bu sefer de Samsun Adliyesine yönlendirdi.

Samsun Adliyesi önüne gelen ve sürekli telefonu açık kalmasını sağlayan dolandırıcılar adliye önünde banklarda oturarak bekleyen Iraklı doktora, "İçeride mülakat var. Seni sonra içeri alacağız bekle." dedi.

“KAPIYI KIRDIRIP İÇERİ GİRERİZ”

Dolandırıcılar, doktorun Irak uyruklu eşi Zeynep Hattab'ı da telefonla arayıp evdeki para ve ziynet eşyasından parmak izi tespiti yapacaklarını ve poşete koyup eve gelen polise teslim etmesini istedi.

Bir yandan da kadının telefonun sürekli açık kalmasını sağlayan dolandırıcılar, eve bir şahıs gönderdi.

Kadına eve gelen şahsa kapıyı açması söylendi. Telefondaki dolandırıcı kadını, "Kapıyı açmazsan kocanı tutuklarız. Eve ekip gönderir, kapıyı kırdırıp içeri gireriz." diye korkuttu.

Adliye bahçesindeki bekleyen doktor dolandırılmak istendiğini düşünerek eşine telefonla ulaşmaya çalıştı.

EVDEKİ PARALARI TESPİT ETTİ

Evin kapısını kimseye açmaması için eşini uyarmak isteyen Hattab, telefona ulaşamadı.

Zeynep Hattab, kapının önünde bekleyen dolandırıcıya evde bulunan 125 bin Türk lirası ile 7 bin 500 ABD dolarını poşet içinde teslim etti.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Bir arkadaşına telefonla ulaşan doktor, evine gidip eşini kimseye kapı açmaması ve kimseye para vermemesi konusunda uyarmasını istedi.

Eve giden doktorun arkadaşı polisim diyen bir kişinin 15 dakika önce gelip paraları aldığını öğrenince, doktora haber verdi.

Dolandırılan doktor, polise şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük üzüntü yaşayan Diş Hekimi Hattab, kendilerini dolandıranın biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.