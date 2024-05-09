Samsun'da iş vaadiyle hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve işsiz olduğu öğrenilen Naci Aslan (23), sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gördüğü kripto para bozdurma işi ilanıyla ilgili ilanda verilen telefon numarasını aradı.

Dolandırıcıların tuzağına düştü

Genç, iş vaadiyle İstanbul'a davet edildi. İstanbul Sefaköy'de telefonla görüştüğü kişiler ile buluşan Naci Aslan, kendini bir dolandırıcılık soruşturmasının içinde buldu.

"Hesabıma 600 bin lira yatırtıp bu parayı da başka hesaplara göndermişler"

Samsun Adliyesine giderek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi gönderen Naci Aslan, şunları söyledi:



Facebook'ta bulduğum kripto para bozdurma işi ile ilgili İstanbul Sefaköy'e gittim. 5 bin lira teklif ettiler ve telefonunuzu alıp kripto bozumu ile ilgili yazı yükleyeceğiz dediler. Telefonlarımızı 1-2 saatliğine verdik. Banka hesap bilgilerimi de aldılar. sonradan öğrendim ki, insanları dolandırıyorlarmış. Yazılım yükleyeceğiz diye telefonu elimizden aldıklarında iş işten geçmiş oldu. Bizim hesaplarımızı karşı tarafa verip bizim banka hesabımızı kullanarak vatandaşları dolandırmışlar. Benim banka hesabıma yaklaşık 600 bin lira yatırtıp bu parayı da başka hesaplara göndermişler. Bu konuda hakkımda dava açıldığını öğrendim. Bu olayda ben de mağdurum. Benim gibi kimse dolandırıcılara inanmasın, güvenmesin. Bizi kandırıp dolandırıcılık olayına dahil edenlerden şikayetçiyim.