Samsun'da kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiye 151 bin lira ceza kesildi

AA
Su Ürünleri Kanunu kapsamında kaçakçılara göz açtırılmıyor.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre ve deniz kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalara devam ediyor.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi köprüsü altında park halindeki kamyonette 600 kilogram midye ele geçirildi.
4 KİŞİYE 151 BİN LİRA CEZA
Kaçak avcılık yapan 4 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 151 bin lira idari para cezası kesildi.
MİDYELER TEKRAR DENİZE BIRAKILDI
Doğal yaşamdan yasa dışı yollarla alınan deniz ürünleri, işlemlerin ardından yeniden denize bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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