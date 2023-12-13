Samsun'da kaçırıp dövdükleri kişiye mini etek giydirmeye çalıştılar

DHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde S. K., tartıştığı Ö.B.'yi, arkadaşları M.G. , M.G. ve G.K. ile birlikte otomobile bindirip kaçırdı.
Boş bir araziye götürdükleri Ö.B.'yi darbeden 4 kişi mini etek giydirmeye çalıştı.
Ö.B.'nin direnmesi üzerine aralarında yumruklu kavga çıktı. Ö.B. aldığı darbelerle baygınlık geçirdi.
Hastaneye bırakıp kaçtılar
S.K. ve arkadaşları Ö.B.’yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüp bırakarak kaçtı.
Gözaltına alındılar
Tedaviye alınan Ö.B.’nin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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