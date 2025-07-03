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Samsun'da kahvehanede demir sopalarla darp

Canik ilçesinde kahvehanede tartıştıkları K.G.'yi (23) demir sopalarla darbeden 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA İHA
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Samsun'da kahvehanede demir sopalarla darp

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki K.G., Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gitti.

Burada K.G. ile A.K. (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

DEMİR SOPALARLA DARBEDİLDİ

Tartışmanın büyümesiyle A.K., C.K. (30) ile Y.K. (22) demir sopalarla K.G.'yi darbetti.

K.G., kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi olduktan sonra polise şikayette bulundu.

3 GÖZALTI

K.G., verdiği ifadede, ismini Ahmet olarak bildiği kişi tarafından kahvehane dışına çıkarılarak darbedildiğini söyledi.

Çalışma başlatan polis, dün olaya karıştığı iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma sürüyor.

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