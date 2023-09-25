Samsun'da kalp krizi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesindeki parkta yürüyüş yapan yaşlı adam bir anda fenalaştı.
Kalp hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamı gören Anıt Park'taki serbest fotoğrafçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kalbini tutan ve nefes almakta zorluk çeken yaşlı adam parkta bir banka oturtularak, ambulansın gelmesini bekledi.
Kalp krizi geçirdiği öğrenildi
Ambulanstan inen sağlıkçı yaşlı adamın omzuna dokunarak, durumunu sordu.
Daha sonra kalp krizi geçirdiği şüphelenilen yaşlı adamın koluna giren sağlıkçı, ambulansa yöneldi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlıkçılar tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)