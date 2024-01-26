İHA
Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirdi.
2 gözaltı
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslarla birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin liraya el konuldu.
Soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış