İHA

Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla gönderilen elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirdi.

2 gözaltı

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin liraya el konuldu.

Soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)