Samsun'da karısını öldürüp polise teslim oldu Samsun'da bir kişi karısını evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bu akşam, 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları olan Ertuğrul Temiz (39), eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Ertuğrul Temiz kardeşine cep telefonundan, "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" mesajı attı.

Karısını öldürüp teslim oldu

Olay polise haber verildi. Eve giden polis kendi imkanları ile kapıyı açıp içeri girdiğinde Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu.

Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu.

Gülcan Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)