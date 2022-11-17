Samsun'da karısını silahla tehdit eden adam yakalandı

Samsun'da karısını silahla tehdit eden adam yakalandı

Nikahlı eşini pompalı tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir adam, eşine korku dolu anlar yaşattı.

H.Ş. isimli şahıs, sebebi bilinmeyen bir nedenle nikahlı eşini pompalı tüfekle tehdit etti.

Bunun üzerine eşi, polisi arayarak H.Ş.'nin kendisine tüfek göstererek tehdit ettiğini söyledi.

Kocasından şikayetçi oldu

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine kadın, kocasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Şüpheli yakalandı

Olay yerinden arabayla uzaklaşan H.Ş., kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı.

Ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, H.Ş.'nin kullandığı otomobilin arka koltuğunda ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. H.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.