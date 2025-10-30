Samsun'da kavga ettikleri şahsın sığındığı evin sahibini sopayla ağır yaraladılar

- Tekkeköy'de kavga ettikleri kişinin sığındığı evin sahibini sopayla ağır yaralayan üç kişi yakalandı.
- Mahkeme, bu üç kişiye 10'ar yıl hapis cezası verdi.
- Sanıkların tutukluluğu devam edecek.
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde 2024 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan A.A. ile Y.K., B.Ç. ve M.T. arasında kavga çıktı.
Olayda A.A., kaçarak O.K. adlı şahsın evine sığındı.
SOPAYLA DARBEDEREK AĞIR YARALADILAR
A.A.'yı takip eden 3 kişi, ev sahibiyle tartışmaya başladı.
Y.K., B.Ç. ve M.T., O.K.'yi sopayla darbederek ağır yaraladı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
3 KİŞİYE 10'AR YIL HAPİS
Haklarında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşmasında, mahkeme heyeti 3 sanığı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.