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Samsun'da kazara ağabeyini vuran genç tutuklandı

Samsun'da kazara ağabeyini vuran genç tutuklandı İlkadım ilçesinde tartışma sırasında kazara tüfekle hem ağabeyini hem de kendisini yaralayan genç hakkında tutuklama kararı çıktı.