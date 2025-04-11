Samsun'da kazara ağabeyini vuran genç tutuklandı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan H.İ.K.(25), ağabeyi G.K. (33) ile Hastane Mahallesi'ndeki evlerinde tartışmaya başladı.
İki kardeş arasında çıkan sebebi bilinmeyen kavga, kısa sürede büyüdü.
H.İ.K., tartıştığı ağabeyi G.K.'ye kızarak yere doğru tüfekle ateş açtı.
HEM AĞABEYİNİ HEM KENDİSİNİ YARALADI
Tüfekten çıkan saçmalar, sekerek kazara hem H.İ.K.'nin hem de G.K.'nin ayağına isabet etti.
Hastaneye kaldırılan G.K. tedavi altına alınırken, H.İ.K. kaçtı.
TUTUKLANDI
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan H.İ.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.İ.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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