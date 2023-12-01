İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir işyerinde çalışan kadın, kendisine hediye veren adama kızarak saldırdı.
"Sana ağabey dedim" deyip saldırdı
Kadın ilk olarak adama "Ben sana ağabey dedim, nasıl böyle bir şey yaparsın, seni rezil edeyim mi?" diyerek tepki gösterdi.
Akabinde adamın bindiği motosiklete defalarca tekme atan kadın sonrasında ise adama yumruklar savurdu.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu.
Gerginlik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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