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Samsun'da kereste ve mobilya imalathanesinden alevler yükseldi

Samsun'da kereste ve mobilya imalathanesinden alevler yükseldi Kereste ve mobilya imalathanesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangından kimse etkilenmezken, yangın sonrası dükkanda maddi zarar meydana geldi.