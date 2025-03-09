İHA
Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Zahireci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir imalathanede yangın meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir neden çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı.
DÜKKANDA MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ
Alevleri gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangından etkilenen olmazken dükkanda maddi zarar meydana geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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