Samsun'da kimlik soran bekçilere saldırı: 4 yaralı
İHA

Gece bekçileri, yine saldırganların hedefindeydi...

Samsun’un İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çalışan bekçiler, dün gece devriyeye çıktı.

Yürüyerek Çitlik Caddesi'ne varan bekçiler, şüpheli buldukları gençleri durdurdu.

4 bekçiyi yaraladılar

Kimlik soran bekçiler, ret cevabı aldı.

Israr eden bekçiler ile direnen gençler arasında arbede çıktı.

Bu sırada saldırganlar, bir bekçinin ayağını iki yerinden kırdı.

3 bekçi de, sırasında hafif şekilde yaraladı.

Hepsi serbest kaldı

Olayı bir süre sonra kontrol altına alan bekçiler; N.K.(21), D.K.(19), A.B.K.(24) ve O.K.'yi (26) yere yatırarak kelepçeledi.

Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen 4 şüpheli, bugün Adliyesi’ne sevk edildi.

"Görevli memura direnme, mukavemette bulunma ve yaralama" suçlarından nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., D.K., A.B.K. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.