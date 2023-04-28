Samsun'da kimlik soran bekçilere saldırı: 4 yaralı Gece yarısı kendilerine kimlik soran bekçilere saldıran 4 şüpheli, 4 gece bekçisini yaraladı. Bekçilerden birinin ayağı iki yerden kırılırken, mahkemeye çıkarılan saldırganlar, serbest bırakıldı.

İHA

Gece bekçileri, yine saldırganların hedefindeydi...

Samsun’un İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çalışan bekçiler, dün gece devriyeye çıktı.

Yürüyerek Çitlik Caddesi'ne varan bekçiler, şüpheli buldukları gençleri durdurdu.

4 bekçiyi yaraladılar

Kimlik soran bekçiler, ret cevabı aldı.

Israr eden bekçiler ile direnen gençler arasında arbede çıktı.

Bu sırada saldırganlar, bir bekçinin ayağını iki yerinden kırdı.

3 bekçi de, saldırı sırasında hafif şekilde yaraladı.

Hepsi serbest kaldı

Olayı bir süre sonra kontrol altına alan bekçiler; N.K.(21), D.K.(19), A.B.K.(24) ve O.K.'yi (26) yere yatırarak kelepçeledi.

Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

"Görevli memura direnme, mukavemette bulunma ve yaralama" suçlarından nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., D.K., A.B.K. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.