Samsun'da kına gecesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı! Adli kontrol şartıyla serbest
DHA

Düğünlerde ve konvoylarında bulunan magandaların ateşi, çevredeki vatandaşları tehdit etmeye devam ediyor..

eğlencesinde belinden tabancasını çıkaran bir kişi dehşet saçtı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde 8 Temmuz akşamı 28 yaşındaki Arifcan O., katıldığı kına gecesinde av tüfeği ile havaya ateş etmek istedi.

3 kişiyi yaraladı

Bu sırada tüfek tutukluk yaptı.

Tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu Osman O. (35), Ufuk K. (27) ve Ergin H. (12) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, önce Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Şüpheli serbest bırakıldı

Olayın ardından jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli Arifcan O., bu sabah adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kına gecesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Samsun'da kına gecesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı! Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı