Samsun'da kırmızı ışıkta geçen şahıs kazaya neden oldu Samsun’da kasasında inşaat kepçesi taşıyan bir kamyon diğer araçlara aldırış etmeden kırmızı ışıkta geçerek, kazaya neden oldu. Seyir halindeki otomobile çarpan sürücü, kaçarak kayıplara karıştı.

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ensonhaber.com

Samsun'da dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi.

Samsun'da kasasında imşaat kepçesi taşıyan bir kamyon, diğer araçlara aldırış etmeden kırmızı ışıkta geçti.

Akan trafikte kırmızı ışık yanmasına rağmen karşı yola geçen kamyon, seyir halindeki otomobile çarptı.

Otomobilde ağır hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsü ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Otomobil geri geldi, yaya da geçidi kullanmayınca kaza kaçınılmaz oldu

Yaşanan diğer kazalar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Çarşamba ilçesinde kaydedilen kazada bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken geri geri gelmek istedi. Otomobil akan trafikte geri gelirken, bir yaya da geçidi kullanmayıp refüjden yolun karşısına geçmek istedi.

Geri geri gelen araba, yaya geçidini kullanmayan kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan kadın, aracın altında ezilmekten son anda kurtarıldı.

Orta şeritten sola dönünce kaza yaptı

Atakum ilçesinden paylaşılan bir KGYS görüntüsünde hatalı dönüş yapan bir aracın karıştığı kaza dikkat çekti.

Görüntülerde 3 şeritli yolun orta şeridinde seyir eden bir otomobil kavşağa girmek için sola dönünce yolun en sol şeridinden ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Hatalı dönüş yapan otomobil kazanın etkisi ile gittiği istikametin tam tersine 1 tur döndü.

Yine Atakum ilçesinde kaydedilen görüntülerde ise otomobil ile motosikletin kaza yapma anı paylaşıldı. Düz giden motora yandan çarpan otomobil, kurye motosikletinin yan yatmasına, motosiklet sürücüsünün de yaralanmasına neden oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.