Samsun'da kırmızı ışıkta geçen tır şoförü öğrenci servisine çarptı! Sürücü tutuklandı

İHA
Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında dün felaket yaşandı.
Murat Akçay yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta geçip Hasan Çelik (51) idaresindeki 55 C 0995 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.
Kazada, İncesu Mahallesi Muhtarı olan öğrenci servisi sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, 6 öğrenci de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sürücü tutuklandı
Polis tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Murat Akçay, Recep Tokur Polis Merkezi'ndeki sorgulanmasının ardında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Murat Akçay, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)