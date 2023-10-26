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Samsun'da kız arkadaşına doğum gününde hediye vermek için iç çamaşırı çaldı

Samsun'da kız arkadaşına doğum gününde hediye vermek için iç çamaşırı çaldı Atakum ilçesinde bir kişi kız arkadaşına doğum gününde hediye olarak vermek için alışveriş merkezindeki mağazadan 4 bin lira değerinde iç çamaşırı çalınca, yanında bulunan 2 kız ile birlikte gözaltına alındı.