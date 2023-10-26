İHA
Samsun’un Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki mağazada ilginç bir olay yaşandı.
T.T.A. adlı genç mağazadan 4 bin lira değerinde kadın iç çamaşırı çaldı.
3 kişi gözaltına alındı
Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine T.T.A. ile yanında bulunan F.G. ve M.K. adlı kızlar gözaltına alındı.
Kız arkadaşına hediye etmek için çaldı
T.T.A., kız arkadaşına doğum gününde hediye etmek için iç çamaşırı çaldığını ileri sürdü.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan T T.A. F.G. ve M.K. Denizevleri Polis tarafından ekiplerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edildiler
Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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