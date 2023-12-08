Samsun'da kız arkadaşını öldüresiye dövdü! Adli kontrolle serbest bırakıldı İlkadım ilçesinde darbettiği kız arkadaşının kaburgasını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Samsun oldu..

İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda M.D, tartıştığı kız arkadaşı Ö.K.’yi darbetti.

Kaburgası kırıldı

Yaralanan Ö.K., kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan muayenede kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Ö.K., tedavi altına alındı.

Ö.K.'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, M.D.’yi gözaltına aldı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ö.K.’nın da erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)