Samsun'da kız arkadaşını öldüresiye dövdü! Adli kontrolle serbest bırakıldı

DHA
Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Samsun oldu..
İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda M.D, tartıştığı kız arkadaşı Ö.K.’yi darbetti.
Kaburgası kırıldı
Yaralanan Ö.K., kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan muayenede kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Ö.K., tedavi altına alındı.
Ö.K.'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, M.D.’yi gözaltına aldı.
Adli kontrolle serbest bırakıldı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ö.K.’nın da erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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