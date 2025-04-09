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İHA

Samsun'da anne vahşeti...

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde, Sakarya İlkokulu'nda PDR öğretmeni olan 34 yaşındaki Tuba Günaydın ile 59 yaşındaki annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.

BOĞUŞMA YAŞANDI

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı.

İNTİHAR DİYEREK İHBARDA BULUNDU

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip, intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOYNUNU KIRARAK ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın’ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde, kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.