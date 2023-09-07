Samsun'da kızının kına gecesinde maganda kurşununa kurban gitti

İHA
Samsun'da korkunç bir olay yaşandı.
Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, maganda kurşunu can aldı.
Kurşun kafasına denk geldi
Kızının kına gecesi dağıldıktan sonra Mehmet Şahin (54), arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya devam etti.
Gece ise Mehmet Şahin'in arkadaşlarından biri havaya ateş etmek isterken, silahından çıkan kurşun Mehmet Şahin'in başına isabet etti.
Hayatını kaybetti
Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin, savcının incelemesinin ardından Samsun'a otopsiye gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)