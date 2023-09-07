Samsun'da kızının kına gecesinde maganda kurşununa kurban gitti Kızının kına gecesinin ardından arkadaşlarıyla alkol almaya devam eden Mehmet Şahin'in başına, havaya sıkılan silahtan çıkan kurşun isabet etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Samsun'da korkunç bir olay yaşandı.

Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, maganda kurşunu can aldı.

Kurşun kafasına denk geldi

Kızının kına gecesi dağıldıktan sonra Mehmet Şahin (54), arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya devam etti.

Gece ise Mehmet Şahin'in arkadaşlarından biri havaya ateş etmek isterken, silahından çıkan kurşun Mehmet Şahin'in başına isabet etti.

Hayatını kaybetti

Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin, savcının incelemesinin ardından Samsun'a otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)