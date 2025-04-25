İHA
Samsun’un Atakum ilçesinde, alt kattaki komşusu ile aralarında anlaşmazlık bulunan T.A.'nın, komşusunun kapısına gidip silahla tehdit ettiği iddia edildi.
Olay polise haber verildi.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.A.'yı gözaltına alarak evinde arama yaptı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca şarjörü, 3 adet tüfek şarjörü, 2 adet kasatura, 2 adet muşta, 4 adet kelebek tabir edilen bıçak, 123 adet tabanca fişeği, 1 adet plastik cop, 1 adet çelik yelek, 1 adet el baltası ve 1 adet ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.
Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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