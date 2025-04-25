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Samsun'da komşuyu tehditten arama yapılan evde cephanelik gibi malzeme çıktı

Samsun'da komşuyu tehditten arama yapılan evde cephanelik gibi malzeme çıktı Atakum ilçesinde, komşusunu silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.