Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı....

Terme ilçesinde bir şahıs, başıboş köpeklerin çoğunlukla bulunduğu Elmalık Mahallesi'ne yanında ağızlıksız gezdirdiği Belçika kurdu cinsi köpeği ile geldi.

Şahıs daha sonra tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerinin üstüne saldırttı.

İLK DEFA YAPMIYOR

Köpeği ile gelen şahsın belirli aralıklarla bu olayı gerçekleştirdiğini iddia eden vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

"TASMASINDAN TUTUP DİĞER KÖPEKLERE SALDIRTIYOR"

Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Buradaki sokak köpekleri kimi zaman bir hayli fazla olabiliyor. Bir vatandaş ağzı kapalı olması gereken bir köpeği buraya getiriyor, tasmasından tutuyor ve bilerek köpeklerin üzerine saldırtıyor. Duruma tepki gösterdik, sokak köpeklerini şikayette bulunduk ama henüz bir çözüm bulamadık." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, bir şahsın tasmasından tuttuğu köpeğini diğer sokak köpeklerinin üzerine saldığını ve köpeklerin ilk önce bir süre havladığı, sonrasında ise kavga ettikleri anlar yer aldı.

BELÇİKA KURDU CİNCİ KÖPEKLER

Belçika kurdu, özellikle Malinois türü, güçlü yapısı ve yüksek enerjisiyle tanınan bir köpek cinsidir.

Bu köpekler, zeki ve koruyucu özellikleriyle bilinir, ancak eğitimsiz veya kontrolsüz bırakıldığında tehlikeli olabilirler.

Özellikle saldırgan eğilimleri, onları başıboş bırakıldığında çevre için riskli hale getirebilir. Bu cins, ağızlık ve tasma gibi önlemlerle kontrollü tutulmazsa, diğer köpeklerle veya insanlarla agresif davranışlar sergileyebilir, bu da ciddi güvenlik tehditleri oluşturur.