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    Samsun’da koronavirüs testi yaptırdıktan sonra vefat etti

    Boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye giden İsmet Ş., sürüntü testi sırasında yere yığıldı. İsmet Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürüntü testinin sonucu pozitif çıktı.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:57
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    Samsun’da koronavirüs testi yaptırdıktan sonra vefat etti

    Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Gazi Devlet Hastanesi’ne boğaz ağrısı şikayeti ile 2 çocuk babası 37 yaşındaki İsmet Ş., koronavirüs şüphesiyle test için sürüntü verirken bir anda bayıldı.

    Acil servise kaldırılan İsmet Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    İsmet Ş.’nin vermiş olduğu sürüntü testinin sonucu pozitif çıktı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İsmet Ş.'nin kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun’da koronavirüs testi yaptırdıktan sonra vefat etti #1

    Samsun’da koronavirüs testi yaptırdıktan sonra vefat etti #2

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