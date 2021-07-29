Haberler

3. Sayfa Haberleri

Samsun’da koronavirüs testi yaptırdıktan sonra vefat etti

Samsun’da koronavirüs testi yaptırdıktan sonra vefat etti

Boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye giden İsmet Ş., sürüntü testi sırasında yere yığıldı. İsmet Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürüntü testinin sonucu pozitif çıktı.