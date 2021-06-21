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Samsun'da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü

Samsun'da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü

Bir inşaatın önünde üzerine 4’üncü katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi, ağır yaralanırken, çuvalın şansın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.