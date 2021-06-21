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- Samsun'da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü
Samsun'da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü
Bir inşaatın önünde üzerine 4’üncü katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi, ağır yaralanırken, çuvalın şansın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
- İHA
- 21.06.2021 - 08:34
- Güncelleme : 21.06.2021 - 09:30
Samsun’un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bulunan 8 katlı inşaatın 4’üncü katındaki işçiler, buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı.
Atılan çuval, bu sırada inşaatın önünde bulunan ve eşilerek atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü.
ÇUVALIN DÜŞME ANI KAMERADA
Yaşar B., 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü VİDEO