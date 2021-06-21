Euro
10.367
-0.01%
Dolar
8.7246
-0.15%
Altın
499.34
0.74%
Borsa
1.391
0%
Bitcoin
286.987
-8.37%
EXEN Coin
29.70
-0.10%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Samsun'da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü

    Bir inşaatın önünde üzerine 4’üncü katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi, ağır yaralanırken, çuvalın şansın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü

    Samsun’un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bulunan 8 katlı inşaatın 4’üncü katındaki işçiler, buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı.

    Atılan çuval, bu sırada inşaatın önünde bulunan ve eşilerek atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü.

    ÇUVALIN DÜŞME ANI KAMERADA

    Yaşar B., 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü VİDEO

    Samsun da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü #1

    Samsun da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü #2

    Samsun da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü #3

    Samsun da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü #4

    Samsun da kum çuvallarını incelerken üzerine başka bir çuval düştü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir