Samsun'da kumar baskını: 36 kişiye 332 bin 832 lira ceza kesildi

AA

Samsun'da güvenlik güçleri kumar baskını mesaisindeydi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum'da bir oyun salonunda kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

36 KİŞİYE CEZA

Ekipler, kumar oynayan 36 kişi ile kumar oynatan Z.Ö'yü (40) yakaladı. Polis, kumar oynayan 36 kişiye toplamda 332 bin 832 lira idari ceza uyguladı.

İş yeri sorumlusu Z.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, oyun kartları ele geçirildi.