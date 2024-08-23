Samsun'da kuyumcudan 10 milyon lira isteyen çeteye operasyon İlkadım ilçesinde 10 milyon lira haraç istedikleri kuyumcuya yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin 1’i kadın ve 1’i çocuk toplam 7 şüpheli yakalandı.

DHA

20 Ağustos'ta Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde kasklı ve cerrahi eldivenli 2 kişi, motosiklet ile kuyumcunun önüne geldi. Motosikletten inen 2 kişiden biri silahı kuyumcuya doğru doğrulttu ama tutukluk yapan silah, ateş almadı. Bunun üzerine 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

İLK TESPİTTE 3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir araca ait sahte plakalı motosikleti Zeytinlik Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette buldu. Soruşturmanın devamında motosikleti bırakan şüphelilerin hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti. Polis, Ankara’dan geldiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.C.A., B.G. ve A.C.İ.’yi Samsun- Ankara karayolu Toybelen kavşağında yakalayıp, gözaltına aldı.

1'İ KADIN, 1'İ ÇOCUK 7 KİŞİ GÖZALTINDA

A.C.İ.’nin verdiği ifadede, telefonda ‘R’ olarak kayıtlı bir kişi ile iletişim kurarak soygun işini para karşılığı aldığını, Ankara’dan Samsun’a geldiğinde ise A.S. isimli başka bir kişiyle irtibata geçip, kendisine ayarladığı tabancayı belirttiği konumdan almasını istediğini, kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Soruşturmanın devamında A.S. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

10 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEDİLER

Polis yaptığı araştırmada kuyumcuyu WhatsApp'tan tanımadığı bir numaranın aradığını ve kuyumcu söz konusu aramaya cevap vermeyince bir kişinin, "Ben E.Y.. Bize 10 milyon borcun var. Ödemezsen sokaklara çıkamazsın" diye mesaj attığı tespit edildi.

Polis, kuyumcunun kimseye borcu olmadığını ve suç örgütünün 10 milyon lira haraç istediğini belirledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)