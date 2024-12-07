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Samsun'da metamfetamin ele geçirildi

Samsun'da metamfetamin ele geçirildi Polis ekipleri yaptıkları operasyon ile 38,24 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 300 TL nakit para ele geçirdi.