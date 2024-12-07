Samsun'da metamfetamin ele geçirildi

İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.
Ekipler, İlkadım ilçesinde 34 yaşındaki A.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 38,24 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 300 TL nakit para ele geçirdi.
HAPİS CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ayrıca, şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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