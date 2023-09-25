Samsun'da miras kavgası: Kuzeni kaçınca hayvanlarını öldürdü Ondokuzmayıs ilçesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni açtığı ateşten kurtulan N.T., sinirini bahçedeki hayvanlardan çıkardı.

DHA

Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi’nde N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.’nin evine gitti.

N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.’ye tabanca ile ateş açtı.

4 büyükbaşı tabancayla vurdu

Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü.

Jandarma gözaltına aldı

Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)