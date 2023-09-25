Samsun'da miras kavgası: Kuzeni kaçınca hayvanlarını öldürdü

DHA
Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi’nde N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.’nin evine gitti.
N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.’ye tabanca ile ateş açtı.
4 büyükbaşı tabancayla vurdu
Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü.
Jandarma gözaltına aldı
Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)