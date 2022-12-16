- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da motosikletle plastik levha taşıdılar
Samsun'da motosikletle plastik levha taşıdılar
Motosiklet ile yolculuk yapan 2 kişinin aralarına aldıkları plastik levha ile yolculuk yapması görenleri şoke etti.
- 16.12.2022 - 12:43
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin motosikletle yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.
Trafiği tehlikeye düşeren 2 şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.
Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yağmura aldırmadan aralarına aldıkları tahmini 3 metrekarelik plastik levhayı taşıdı.
Düşme tehlikesi yaşadılar
Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan sürücü ve yolcu dakikalarca karayolunda araç geçişlerini engelleyerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, tehlikeli motosiklet yolcuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.