Samsun'da motosikletle plastik levha taşıdılar

Motosiklet ile yolculuk yapan 2 kişinin aralarına aldıkları plastik levha ile yolculuk yapması görenleri şoke etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin motosikletle yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Trafiği tehlikeye düşeren 2 şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yağmura aldırmadan aralarına aldıkları tahmini 3 metrekarelik plastik levhayı taşıdı.

Düşme tehlikesi yaşadılar

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan sürücü ve yolcu dakikalarca karayolunda araç geçişlerini engelleyerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, tehlikeli motosiklet yolcuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.