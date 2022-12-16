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    Samsun'da motosikletle plastik levha taşıdılar

    Motosiklet ile yolculuk yapan 2 kişinin aralarına aldıkları plastik levha ile yolculuk yapması görenleri şoke etti.
    • 16.12.2022 - 12:43
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    Samsun'da motosikletle plastik levha taşıdılar

    Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin motosikletle yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.

    Trafiği tehlikeye düşeren 2 şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

    Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yağmura aldırmadan aralarına aldıkları tahmini 3 metrekarelik plastik levhayı taşıdı.

    Düşme tehlikesi yaşadılar

    Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan sürücü ve yolcu dakikalarca karayolunda araç geçişlerini engelleyerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, tehlikeli motosiklet yolcuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Samsun da motosikletle plastik levha taşıdılar #1

    Samsun da motosikletle plastik levha taşıdılar #2

    Samsun da motosikletle plastik levha taşıdılar #3


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