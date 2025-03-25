İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde otopark görevlisi Yasin T., kendisine otoparka götürmesi için verilen SUV tipi otomobille seyir halindeyken Engin Ş. idaresindeki moto kurye ile çarpıştı.
Kazada yaralanan moto kurye, olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OTOMOBİLİN YENİ SATIN ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Araç sahibinin, otomobili yeni aldığı öğrenildi.
İki cadde birleşiminde yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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