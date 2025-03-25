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Samsun'da müşteriye ait araçla kaza yapan otoparkçı, ehliyetsiz çıktı

Samsun'da müşteriye ait araçla kaza yapan otoparkçı, ehliyetsiz çıktı İlkadım ilçesinde bir otopark görevlisi kendisine emanet edilen SUV tipi otomobil ile moto kuryeyle çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.