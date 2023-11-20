Samsun'da nefes borusuna ceviz kaçan yaşlı kadın öldü

İHA
Talihsiz olayın adresi Samsun..
Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Ünzile Kaçmaz, evinde ceviz yiyordu. Tam o esnada bir ceviz parçası nefes borusuna kaçtı.
Boğularak hayatını kaybeden Kaçmaz'ın cansız bedenini yakınları evinde buldu.
Nefes borusuna ceviz kaçtığı tespit edildi
Olay polise haber verildi. Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Ünzile Kaçmaz'ın, yediği cevizin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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