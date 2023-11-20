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Samsun'da nefes borusuna ceviz kaçan yaşlı kadın öldü

Samsun'da nefes borusuna ceviz kaçan yaşlı kadın öldü Kavak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ünzile Kaçmaz, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yapılan otopsi sonucu yaşlı kadının ölüm nedeninin nefes borusuna kaçan ceviz olduğu ortaya çıktı.