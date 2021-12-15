Kazım Orbay İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan şahıs, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Y.Ö. 9 öğrenciyi taciz etti.

Y.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Olayın ardından okulun önünde toplanarak tepki gösteren velileri ise polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

'ÇOCUKLARIN MAHREM BÖLGELERİNE DOKUNUYOR' İDDİASI

Kazım Orbay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin dersine giren Y.Ö.’nün bir öğrencisinin velisi Kemalettin Kargı, "Bazı şeyleri velilerle konuştuk, çocuğumuzdan da duyduk. Erkek öğrencilerin başına, kız öğrencilerin de zaman zaman arkalarına vurduğunu duyduk. Yani mahrem yerlerinin elle taciz edildiği yönünde suçlamalar var. Olay tam olarak aydınlanmadan fazla da bir şey demek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Samsun'da öğrencileri taciz eden öğretmen gözaltında VİDEO



'OKUL ELBİSESİ DEĞİL TAYT GİY'

Velilerin konuyu çocuklarından öğrendiklerini belirten Ümit Ak, "2-3 gündür hanımlar çocuklardan öğrenmişler konuyu. Bize de bir şey söylemediler baştan. Bir kız çocuğu ağlamış, derse girmek istememiş. Arkadaşları sormuşlar, 'hoca böyle böyle etti' diyerek anlatmış. Karnını ovduğunu, 'öperim' dediğini söylemiş. 'Okul elbisesi değil, tayt giy gel' dediğini söylemiş. Bir çocuk da değil, birkaç çocuğa yaptığını söylediler. Benim çocuğum da bu okulda, bu iş düzelene kadar da okula göndermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"SENE BAŞINDAN BERİ BU DURUM YAŞANIYORMUŞ"

Tacizi yaşadığını öne süren bir öğrencinin arkadaşıyla paylaşması sonrası olayın ortaya çıktığını belirten velilerden Emel Çakır da, "Çocuk korkusundan dolayı ailesine anlatamamış. Anlattığı arkadaşının annesi de diğer çocuğun annesine anlatmış. Bunun ardından ise o veli, tacizi yaşayan çocuğun annesine telefonla durumu iletmiş. Diğer velilere de çocuklarına aynı şeyleri yaşamışlar mı diye sormalarını önermiş. Bütün çocuklar da dökülmüş, her şeyi anlatmış. Sonra polise gidilmiş. Çocuklar pedagog eşliğinde ifade vermiş. Sanırım sene başından beri bu durum yaşanıyormuş. Çocuklar okula gitmek istemiyormuş. Yani aileler duyunca durum ortaya çıkmış" diye belirtti.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.













