Samsun'da oğul kuzenini öldürmekten, baba ise azmettirmekten hakim karşısında

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 Mayıs'ta 29 yaşındaki Okan Doğan T., kuzeniyle evlilik meselesini konuşması için 48 yaşındaki amcası Halil İbrahim T.'nin dükkanına geldi.

Yaşanan tartışma sırasında babasının iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Mert T., daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'ye ateş etti.

KURŞUNLAR 2 KİŞİYE İSABET ETTİ

Okan Doğan T., göğsünden ve karnından vuruldu.

Bu sırada yakındaki kahvehanede oturan 59 yaşındaki Doğan A.'ya da kurşun isabet etti.

AĞIR YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Vurulmasına rağmen ağır yaralı şekilde kaçmaya çalışan Okan Doğan T., yakındaki kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BABANIN, OĞLUNA VURMASI İÇİN BAĞIRDIĞI İDDİASI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında polis tarafından yakalandı.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polisin bir tanıktan aldığı ifadede, Halil İbrahim T.'nin, oğlu Mert T.'ye kendilerine tartışma sırasında "Vur vur" diye bağırdığını duyduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Mert T.'nin babası Halil İbrahim T. de azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul tutuklandı.

HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mert T. hakkında 'kasten öldürme' , 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan, babası Halil İbrahim T.'ye ise azmetmek suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianame, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması ise dün görüldü.

Duruşmaya, Okan Doğan T.'nin ve sanıkların ailesi ile taraf avukatları katıldı.

"NELER YAŞANDIĞINI TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM"

Duruşmada savunma yapan Mert T., şunları söyledi:

Okan Doğan T., ablamı kaçırmıştı. Daha önceden de kardeşimi dövmüştü. Bana köyde sürekli üstünlük kurmaya çalışıyordu. Olay günü babamla sohbet ediyorlardı ben de bunlara çay verdim. Babamla konuşurken sesleri yükseldi ve tartışma çıktı. Babama zarar vermesinden korkuyordum.



Sesler fazla yükselince şuurumu kaybettim. Silahı çıkardım ayağına tuttum ama demek ki o anda tabancaya hamle yapmış mermi göğsüne gelmiş. O anki heyecanla kovaladım, o da kaçtı. Tam olarak neler yaşandı hatırlamıyorum.



Dönerken silah tutukluk yapmış ve silah patladı, o anda mermi başkasına da gelmiş. Babam, 'Oğlum sen ne yaptın çabuk dükkana geç' dedi. Babama bir şey yapacağını düşündüm. Kimse bana 'Vur' demedi.

"KIZIMI İSTEMEYE GELECEKLERDİ"

Oğlunu azmettirmekle suçlanan Halil İbrahim T. ise şöyle konuştu:

Böyle bir olay yaşanmasaydı akşamında kızımı istemeye geleceklerdi. Merve'ye 'Ara gelsin konuşalım' dedim. Zaten akşamında bir araya gelecektik. Okan Doğan da beni aradı ve ona 'Gel' dedim. Geldikten sonra Mert bize çay verdi. Okan'a, 'Sen benin çocuklarımı dövdün, kızımı da kaçırdın, benim kızım şehir kızı onunla yapamazsın, köyde hayvana bakamaz' dedim.



Bana, 'Amca sen böyle dersen zaten olmaz' dedi ve sesler yükseldi. Mert oturduğu yerden kalktı. Mert, Okan'a 2 el sıktı. Sonra Okan kaçtı Mert de peşine gitti. Ben de peşlerinden dışarı çıktım. Ben kimseyi azmettirmedim. Silah rahmetli babamdan kalan silah. Ne zaman aldı bilmiyorum.

"VUR VUR' DEDİĞİNİ DUYDUM"

Müşteki Doğan A. ise şu ifadeleri kullandı:

Dışarıdaydım, biri 'Vur vur' deyince kafamı kaldırdım. Baktım ve biri silahla birini kovalıyordu. Silah sesleri geldi ve sonrasında baktığımda mermilerden birinin bana girdiğini fark ettim. Ben çok mağdurum.



Mermi bağırsaklarımı parçaladı. Şu an 4 ağrı kesici içtim. 6 aydır iş hayatım ve psikolojim gitti. Kimin bağırdığını görmedim. Mert'in ateş ettiğini gördüm sadece. Sonrasında yığıldım zaten.

Mahkeme heyeti, tanıkları da dinledikten sonra eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.