Samsun'da okulda gıda zehirlenmesi: 9 öğrenci hastanelik oldu Patlamış mısır yedikten sonra fenalaşan 9 öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulu'nda bir zehirlenme vakası yaşandı.

6-B sınıfı öğrencileri öğle arasında arkadaşlarının getirdiği patlamış mısırdan yerken, bir süre sonra yiyenlerde mide bulantısı ve baş dönmesi görüldü.

Öğretmenlerinin haber vermesi üzere okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 9 öğrenci sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin arkadaşları, bir öğrencinin sınıf patlamış mısır getirdiğini, ondan yedikten sonra bu olayın yaşandığını söyledil.

Öğrencilerin, patlamış mısırdan mı yoksa yedikleri başka bir gıdadan mı zehirlendikleri konusuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)