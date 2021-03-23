- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da ‘öldüreceğim’ diyen alkollü koca tutuklandı
Samsun'da ‘öldüreceğim’ diyen alkollü koca tutuklandı
Evine alkollü bir şekilde gelerek bıçak isteyip eşini öldüreceğini söylediği iddia edilen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 23.03.2021 - 07:57
- Güncelleme : 23.03.2021 - 09:08
Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki evine alkollü bir şekilde giden R.V. (36), kapıyı açan eşi P.V.'den (36) ekmek bıçağı isteyip, önce eşi P.V.'yi, sonra da hasmını öldüreceğini söyledi.
Kocasının eve girip bıçak almasına engel olan kadın, durumu kayınpederine ve polise haber verdi.
EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
P.V. polisten yardım istedi, eşinden de şikayetçi oldu.
İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan alkollü koca, polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne götürüldü.
MAHKEME AFFETMEDİ, TUTUKLANDI
R.V., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.V., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.