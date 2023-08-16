Samsun'da ormanda kaybolan Parkinson hastasının cansız bedeni bulundu Vezirköprü ilçesinde ormanda kaybolan 74 yaşındaki Parkinson hastası Şükrü Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA

Bursa'dan 14 Ağustos günü yola çıkan aile, Samsun'un Vezirköprü ilçesi kırsalında araçları arıza yapınca durdu.

Bu sırada ormanda kızılcık toplamak için araçtan inen aile üyeleri, Parkinson hastası Şükrü Kılıç'ı yalnız bıraktı.

Jandarmaya haber verildi

Bir yandan kızılcık toplayan bir yandan da servisin gelmesini bekleyen aile, geri döndüklerinde araçta Şükrü Kılıç'ı göremeyince Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması başlatıldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli iz takip köpeği ile AFAD'ın kadavra ve arama kurtarma köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

İki gündür süren çalışmalardan sonuç alınamadı.

Cansız bedeni bulundu

Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayan ekipler, Şükrü Kılıç'ın kaybolduğu alanın yaklaşık 3 kilometre uzağında cansız bedenini buldu.

Kılıç'ın cesedi, otopsi işlemleri için morga gönderildi.