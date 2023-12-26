Samsun'da oto tamircisinin ismini sorup vuran çocuk tutuklandı Samsun'da oto tamircisini iş yerinde adını sorup tabancayla yaralayan 17 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında dün iş yerine gelen yaşları 18'den küçük 2 çocuk, iş yeri sahibi Harun Parlak'a "Harun Parlak sen misin?" diye sordu.

Parlak'ın da "Benim" demesi üzerine çocuklar ona tabancayla ateş açarak bacağından vurdu.

18 yaşından küçük çocuklar silahla ateş açtı

Kaçarken rastgele ateş açan çocukların tabancasından çıkar kurşunlar, bazı iş yerlerinin tabelalarına da isabet etti.

Olay yerinden yaya olarak kaçan P.S.(16) ve Y.K.(17), polis tarafından kısa sürede olayda kullandıkları tabancayla yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kendisini vuranları tanımadığını söyledi

Yaralı tamirci, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harun Parlak kendisini vuranları tanımadığını, adını sorup silahla ateş edip kaçtıklarını söyledi.

Tutuklandı

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan silahla ateş eden Y.K. ve yanında bulunan P.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

P.S. çocuk savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K. ise tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)