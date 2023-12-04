Samsun'da otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Saat 14.25'te meydana gelen kaza, Samsun-Ankara karayolunun 61. kilometresinde, Kavak ilçesi Üçhanlar mevkiinde gerçekleşti.
Kaza, 55 LF 977 plakalı otomobili kullanan 61 yaşındaki sürücü Hasan Camcı'nın Samsun yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçmesiyle meydana geldi.
Otobüsle çarpışan otomobil parçalandı
Karşı yönden gelen Murat Ateş yönetimindeki 60 TY 636 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobil, parçalara ayrıldı.
Otomobildeki 2 kişi olay yerinde can verdi
Meydana gelen kaza sonrası sürücü Hasan Camcı ve yanında bulunan yolcu Oğuzhan Camcı (33), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüste bulunan muavin Ömer Faruk Durdu, yolculardan Belgin Havsa Sarı ve Ahmet Utku Çolak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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