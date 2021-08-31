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- Samsun'da otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı
Samsun'da otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı
Seyir halindeki otomobilin, katı atık toplayan 3 tekerlekli motosiklete çarpmasıyla üzerinde bulunan atıklar yola savruldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İHA
- 31.08.2021 - 17:28
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde, seyir halindeki otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.
Bora Pelit idaresindeki 55 BZ 777 plakalı otomobil, katı atık yüklü olan ve yol ortasında aniden durduğu ileri sürülen yabancı uyruklu İbrahim Mileejeeal Said Alabel idaresindeki 55 MA 0063 plakalı 3 tekerli motosiklete arkadan çarptı.
KATI ATIKLAR YOLA SAVRULDU
Kazada üç tekerlekli motosiklet devrildi ve üzerinde bulunan katı atıklar yola savruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.