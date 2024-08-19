Samsun'da otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

DHA
Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda 38 yaşındaki Necati Boğa’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun karşısındaki benzin istasyonuna geçmek için emniyet şeridinde duraklayan kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Naciye Boğa yaşamını yitirdi, sürücüsü Necati Boğa ile Fadime Boğa ve E.G. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU KRİTİK
Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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