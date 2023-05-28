Samsun'da otomobil kazasında, sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu görevlisi yaralandı Bugün Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu telaşı başladı. Bu arada sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu görevlisi, göreve giderken otomobillerinin devrilmesi sonucunda yaralandı.

AA Araç sürücüsü İsrafil Boztarla (34) Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için İkizpınar Mahallesi'nde sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmişti; araçtaki Veli Şimsek (41) ise sandık kurulu görevlisi olarak görev yapacaktı. Boztarla'nın kullandığı 34 BEH 859 plakalı otomobil, İkizpınar Mahallesi İkizpınar kara yolu Dinçler mevkisinde devrildi. Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilde bulunan sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu görevlisi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri geldi İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.