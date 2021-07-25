Samsun'da otomobil su kanalına uçtu

Bayram tatili sonrası Artvin'den İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu araç, su kanalına girip menfezde ters döndü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Samsun-Ankara karayolunun 59. kilometresi Büyük Çukur mevkiinde, İstanbul'dan Artvin'e bayram tatiline gidip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Eren İsmail Aydın (19) idaresindeki 77 AAD 052 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girdi.

Araç daha sonra yaklaşık 60 metre sürüklenip, su menfezine çarparak ters döndü.

3 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Kazada araç sürücüsü Erin Enes Aydın ile babası Güven Aydın (47) ve akrabaları Nurşen Topal (43) hayatını kaybederken, annesi Ayla Aydın (35) ile kız kardeşi Esra Zeynep Aydın (17) ise ağır yaralandı. Yaralı anne ve kızı Kavak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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