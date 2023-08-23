Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA
Trafik kazaları nedeniyle her gün onlarca canımız hayattan koparılıyor.
Bugün de Samsun'da benzer bir durum yaşandı.
Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde Bekir Ş. idaresindeki 55 BKR 77 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Tahsin Bozkurt'a (49) çarptı.
'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı
Kazada ağır yaralanan Bozkurt kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Bekir Ş. "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.