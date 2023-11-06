Samsun'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Dalbahçe mevkisinde Yusuf G. idaresindeki otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpıp refüje çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine de çarpan araç, karşı şeride geçerek Dursun T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

6 yaralı

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Betül Fatma Teker, Bahar Zeynep Teker, Süheyla Teker ve Hava Aygül yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan sürücü Yusuf G.'nin uzman çavuş olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)