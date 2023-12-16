Samsun'da parktaki sarhoş adam polise yumruk attı Çocukların yoğunlukla bulunduğu parkta çevreyi rahatsız eden sarhoş çift, bölgeye gelen polis ekiplerine saldırdı. 15 dakika boyunca direnen ikili, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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İHA

Alkolü fazla kaçıran vatandaşlar sık sık olaylara karışıyor.

Bu kez olayın adresi Samsun.

Kentteki Anıtpark'ta daha önce de polise mukavemette bulunan Mehmet K. isimli kişi ile eşi Hava K., yine ortalığı birbirine kattı.

Polise yumruk attı

Çocuk oyun parkının bulunduğu alanda bankta çevredeki vatandaşları rahatsız eden, 'ahlaksız tekliflerde bulundukları' iddia edilen sarhoş karı-koca için şikayet üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Devriye polislerin yanlarına gelmesine ve uyarmasına sinirlenen Mehmet K., resmi polis ekiplerine mukavemette bulunup yumruk attı.

Ekipler etkisiz hale getirdi

Çevreye rahatsızlık veren çiftin polise mukavemette bulunmasının ardından olay yerine çevik kuvvet polisleri de geldi.

Ekipler, kendilerine saldıran Mehmet K.'yı önce bankta ters kelepçe yaptılar ardından da önden kelepçeleyerek etkisiz hale getirdiler.

15 dakika direndiler

Yaklaşık 15 dakika boyunca polislere direnen sarhoş çift, daha sonra polis otosuna bindirilerek Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Çocukların önünde tuvaletini yapmıştı

Parktaki sarhoş rezaleti bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntülerde polise fiziki saldırıda bulunduğu görülen Mehmet K. bir süre önce de yine Anıtpark'ta çocukların önünde tuvaletini yaparken zabıta ve polis tarafından uyarılmış, o esnada polise fiziki müdahale bulunmuş ve gözaltına alınmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)