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    Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü

    Ava giden genç adam, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Akılalmaz şekilde can veren adamın, 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.
    • 28.11.2022 - 11:52
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    Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü

    Arkadaşıyla birlikte Samsun’un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu, köpeğini aracının bagajına koydu.

    Bu sırada hayvan, partisiyle tüfeğin tetiğine dokundu.

    Hayatını kaybetti

    Tüfek ateş aldı ve çıkan saçmalar Gevrekoğlu’na isabet etti.

    32 yaşındaki Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Otopsi yapılacak

    Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gevrekoğlu’nun cansız bedeni, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre ceset, buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

    Samsun’da patisiyle tetiğe dokunan köpek, sahibini öldürdü #1

    10 gün önce baba oldu

    Hayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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