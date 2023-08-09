Samsun’da patoza düşen kadın öldü

DHA
Samsun’un Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki Züleyha Gün, samanlıktaki buğday saplarını patoza atıyordu.
Talihsiz kadın, dengesini kaybedip, içine düştü.
Çığlık sesleri duyuldu
Çığlık seslerini duyan yakınları patozu durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince patozdan çıkartılan Gün’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soruşturuluyor
Züleyha Gün’ün cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.